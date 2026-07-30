Juiz de Fora terá representantes nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e nos Jogos da Juventude de 2026. Após os resultados conquistados na etapa estadual das modalidades individuais dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), seis estudantes-atletas e uma treinadora do município foram convocados para integrar as delegações de Minas Gerais nas competições nacionais.

Os classificados são fruto do desempenho obtido no JEMG e representam escolas de Juiz de Fora nas modalidades de atletismo, karatê e tênis de mesa. A convocação também contempla uma treinadora do município, que acompanhará a delegação mineira.

Segundo a Prefeitura, os resultados refletem o trabalho desenvolvido pelas escolas, professores e treinadores, além das políticas públicas da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), com destaque para os Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora e a organização da participação da delegação juiz-forana no JEMG.

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), serão realizados entre os dias 11 e 26 de setembro, em Brasília, reunindo atletas de até 14 anos. Já os Jogos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), acontecem entre 19 de outubro e 3 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Atletas classificados

Jogos Escolares Brasileiros (JEBs)

Atletismo

Isabella Brandão Borges (Colégio Apogeu – Unidade VI)

Caio Emanuel Souza Amorim (Escola Sesi Granbery)

Thiago Machado Legnani (Colégio Apogeu – Unidade I)

Karatê (kumite até 63 kg)

Antonio Henrique Brion Caitano (Colégio Magnus)

Tênis de mesa

Isabela do Carmo Fernandes (Colégio Nossa Senhora do Carmo)

Jogos da Juventude

Atletismo

Laura Maria Santos Andrade (Escola Estadual Ali Halfeld)

Arthur Peterson Bilger (Colégio Stella Matutina)

Treinadora convocada

Raíssa Mattos Rosa (CRIA UFJF)

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