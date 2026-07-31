A edição de 2026 da tradicional Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador já está esquentando os motores. A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) de Juiz de Fora convocou os representantes de todas as equipes inscritas para participarem do Congresso Técnico, marcado para a próxima semana.

O encontro, fundamental para definir os últimos detalhes antes de a bola rolar, acontece nos dias 4 e 5 de agosto, no Anfiteatro João Carriço, que fica no prédio da Funalfa, no Centro da cidade.

Durante as reuniões, serão alinhadas as regras da competição, esclarecidas as dúvidas dos participantes e realizado o sorteio das chaves de cada categoria.

Esporte e cidadania lado a lado

Para o supervisor de Planejamento e Apoio às Competições Esportivas da SEL, Rogério Sampaio, a presença dos responsáveis pelas equipes é indispensável. Além da parte prática e técnica do torneio, o evento também é um momento de conscientização:

"Esse é o espaço ideal para esclarecer qualquer dúvida sobre o campeonato e, acima de tudo, para reforçarmos a importância do futebol amador como ferramenta de promoção da paz, do respeito e da disciplina", destacou Sampaio.

Terça-feira, 4 de agosto

15h: Categorias de Base e Adulta Feminina

18h45: Categorias de veteranos (+45, +50, +55 e +60)

Quarta-feira, 5 de agosto

18h45: Categorias Sub-20, Adulta Masculina, +35 e Zona Rural

Local: Anfiteatro João Carriço / Prédio da Funalfa (Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro, ao lado do Parque Halfeld).





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