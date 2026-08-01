O grande destaque foi a paranaense Kauana Beckenkamp. Ela ficou com três medalhas de ouro. No individual, foi campeã da classe SL3 (comprometimento em membros inferiores). Na final, superou a indiana Tulika Jadhao por 2 sets a 0 (22/20 e 21/9).
Nas duplas mistas SL3/SU5, ao lado do sul-mato-grossense Yuki Roberto Rodrigues, venceu na decisão o paulista Rogério Oliveira e a paranaense Edwarda Oliveira por 2 sets a 1 (21/17, 16/21 e 21/15).
Kauana, nas disputas de duplas femininas SL3/SU5, ao lado da amazonense Mikaela da Costa Almeida, enfrentaram Tulika Jadhao (Índia) e Beatriz Monteiro (Portugal) e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/17.
Ainda neste sábado, o Brasil foi ouro e prata em mais três disputas ao longo do dia.
Na classe WH2 (cadeirantes), o ouro foi do paulista Júlio Cesar Godoy, que venceu o paraense Victor Rocha Amorim por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14).
A maranhense Ana Carolina Coutinho Reis foi campeã na classe SL4 ao vencer Edwarda Oliveira por 2 sets a 0, (com parciais de 21/5 e 21/16). Rogério Oliveira foi ouro na SL4 (deficiência em membros inferiores) ao vencer o mexicano Maximiliano Avila Sosa por 2 a 0 (21/14 e 21/13).
Marcelo Conceição foi campeão ao lado de Júlio Godoy nas duplas WH1/WH2 ao vencer o brasiliense Amauri Alves Viana e o mineiro Rômulo Henrique Sousa. Na partida mais disputada do dia, Marcelo Conceição venceu o japonês Shoichiro Eguchi por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 26/24 e 29/27.
A delegação brasileira na competição contou com 97 representantes e, a partir de 4 de agosto, o time verde e amarelo disputa o Internacional do Peru, em Lima.
Confira todas as medalhas brasileiras:
Ouro
Individuais
- Ana Carolina Coutinho Reis SL4
- Kauana Beckenkamp SL3
- Marcelo Conceição WH1
- Júlio Godoy WH2
- Rogério Oliveira SL4
Duplas
- Kauana Beckenkamp e Mikaela da Costa Almeida duplas SL3/SU5
- Yuki Roberto Rodrigues e Kauana Michelson Beckenkamp duplas mistas SL3/SU5
- Marcelo Conceição e Júlio Godoy Duplas WH1/WH2
Prata
Individuais
- Ana Gomes WH1
- Edwarda Oliveira SL4
- Maria Eduarda de Castro SH6
- Mikaela da Costa Almeida SU5
- Victor Rocha Amorim WH2
Duplas
- Ana Gomes e Milani Silva Gomes Duplas WH1 e WH2
- Amauri Alves e Romulo Soares Duplas WH1/WH2
- Dheyvid Almeida e Vinicius de Oliveira Duplas SH6
- Marcelo Alves Conceição duplas mistas WH1/WH2, parceria com a espanhola Maya Alcaide
- Maria Eduarda de Castro Leite Souza e Julia Vieira Huang Duplas SH6
- Rogério Júnior Xavier de Oliveira e Edwarda de Oliveira Dias duplas mistas SL3/SU5
Bronze
Individuais
- Abinaeceia Silva SL3
- Arthur Dias WH1
- Bruna Vasconcellos SU5
- Daniele Souza WH1
- David Souza Lima SU5
- José Chaves Neto WH2
- Maria Brenda Dias SU5
- Milani Gomes WH1
- Vinicius Oliveira SH6
- Yuki Rodrigues SU5
Duplas
- Ana Carolina Coutinho Reis e Edwarda Oliveira duplas femininas SL3-SU5
- Brunna Neves e Maria Fernanda Macegoso Duplas femininas SL3/SU5
- Cristiane Lourenço e Bruna Sabino duplas femininas SH6
- Felipe Costa e Yuki Rodrigues duplas masculinas SU5
- Frederico Chanoft duplas masculinas SL3/SU5
- João Pedro Oliveira e Ana Carolina Coutinho Reis duplas mistas SL3/SU5
- Maria Fernanda Alves e Juscileia Silva duplas femininas WH1-WH2
- Romulo Morais e Maria Gilda Antunes Duplas WH1/WH2
- Victor Amorim e Arthur Dias duplas WH1/WH2
- Vinicius Costa e Kauyne Luz duplas mistas SH6
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