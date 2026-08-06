Juiz de Fora abriu as inscrições para a edição 2026 do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento será realizado no dia 19 de setembro, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, para promover a inclusão social e incentivar a prática esportiva adaptada na região.

Crianças e jovens com idade entre 7 e 23 anos, com ou sem deficiência podem participar. Nesta edição, os participantes poderão vivenciar na prática três modalidades: atletismo, goalball e tiro ao alvo. Todos os inscritos receberão camisa oficial, kit-lanche e medalha de participação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Centro de Referência Paralímpico da UFJF, o festival busca conscientizar a comunidade sobre acessibilidade, igualdade de oportunidades e respeito à diversidade.





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