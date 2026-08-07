A equipe de Natação Paradesportiva de Juiz de Fora alcançou um feito histórico na Etapa Rio de Janeiro do Meeting Loterias Caixa de Natação Paralímpica.

Disputada no tradicional Parque Aquático Júlio Delamare, na capital fluminense, a competição contou com a participação de cinco nadadores do projeto mantido pela Secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

A delegação juiz-forana voltou para casa com medalhas, subindo ao pódio em todas as provas disputadas, consolidando a força da natação adaptada do município no cenário nacional.

Atleta Ouro Prata Total Provas e Medalhas Luan Antônio Pereira 4 1 5 100m livre, 200m livre, 50m livre, 50m costas

50m peito José Henrique Oliveira 3 2 5 50m livre, 100m costas, 200m medley

100m livre, 400m livre Gustavo Muller 4 0 4 100m livre, 200m livre, 50m livre, 50m costas Jean Rocha 1 3 4 100m livre, 400m livre, 50m livre, 100m peito Guilherme Vieira 3 0 3 50m livre, 50m costas, 100m livre TOTAL GERAL 15 6 21 —

Trabalho em Equipe e Superação

O desempenho de destaque é fruto direto do trabalho contínuo realizado pelo projeto social e esportivo desenvolvido pela SEL e UFJF. A preparação intensa dos atletas, combinada com a dedicação da comissão técnica e o suporte das famílias, tem garantido o fortalecimento do paradesporto na região.

Com o fim da etapa do Rio de Janeiro, a equipe da SEL/UFJF segue em ritmo de treinos e preparação para as próximas fases e circuitos nacionais do calendário de esportes adaptados.

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