Flavinha começou o domingo (9) com exibição de alto nível de dificuldade na trave. Cravou a nota mais alta (13.866) que lhe valeu o primeiro ouro do dia. A prata ficou com Gabriela Barbosa (13.266), atleta do Pinheiros, e o bronze com Gabriela Vieira (13.100), do Flamengo.
A carioca voltou a subir ao topo do pódio com sua apresentação do solo. Com nota 13.833, Flávia Saraiva tornou-se forte candidata a brigar por medalha no Mundial da modalidade, em outubro, na Holanda. Na edição no ano passado, a japonesa Sugihara Aiko foi campeã mundial com nota idêntica à obtida hoje por Flavinha.
A prata no solo ficou com a ginasta Júlia Coutinho (13.266), do Flamengo, que exibiu uma coreografia ao som da canção Maria, Maria, de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, imortalizada na voz de Elis Regina. Quem completou o pódio 100% rubro-negro, foi a atleta Hellen Silva (13.200).
Finais masculinas
A disputa da barra fixa foi uma das mais acirradas na disputa masculina. Houve empate dos ginastas Arthur Nory e Diogo Paes ambos do clube Pinheiros que cravaram 13.966. Nory faturou o ouro pelo critério de desempate. O bronze ficou com Patrick Correia (13.666), também atleta do Pinheiros.
Um dia após levar o ouro nas argolas, Caio Souza (Minas Tênis Clube MTC) sobrou nas barras assimétricas. Nascido em Volta Redonda (RJ), o ginasta foi campeão com nota 13.966. Em segundo lugar, com a prata, ficou Dreick Goulart (13.133), do Grêmio Náutico União. O ginasta Johnny Oshiro (12.466), da Associação de Ginástica Di Thiene de Pais (Agith), levou o bronze, um dia após ter sido campeão no cavalo.
Colega de Oshiro no Agith, Yuri Guimarães faturou o segundo ouro no Brasileirão nas finais de aparelhos o primeiro foi obtido o sábado (8), na final do solo. Hoje Yuri foi campeão no salto, com média 14.133. Também subiram ao pódio João Perdigão, do Pinheiros, que levou a prata, e Christian Dorneles com o bronze.
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