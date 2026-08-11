Juiz de Fora conquistou um título e garantiu uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) durante a Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), realizada entre os dias 3 e 8 de agosto, em Pará de Minas. A equipe masculina de Basquete 3x3 – Módulo 1 do Colégio CNX Brasil ficou em primeiro lugar na competição e assegurou a classificação para a disputa nacional.

Ao todo, 48 atletas de Juiz de Fora participaram da etapa estadual, sendo 23 mulheres e 25 homens. A delegação contou com apoio logístico da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), para o transporte dos estudantes.

Além do título no basquete 3x3, a equipe masculina do CNX Brasil terminou em terceiro lugar na modalidade. No handebol, o Apogeu ficou com a segunda colocação. Já a equipe masculina de voleibol do Colégio Academia foi eliminada na primeira fase.

No badminton, Lavínia Francesca Oliveira Gonçalves, do Instituto Estadual de Educação, e Ana Clara da Silva Ferreira, do Colégio CNX Brasil, disputaram a categoria feminina e encerraram a participação na primeira fase. No masculino, Guilherme Lelis Vianna, do Instituto Estadual de Educação, também ficou na primeira fase.

Destaques no xadrez

O xadrez teve oito representantes de escolas de Juiz de Fora nos módulos 1 e 2, com resultados na classificação geral e nos torneios de blitz.

No Módulo 1 feminino, Bia Castelões Magalhães e Silva, do Colégio Academia, terminou em 17º lugar na classificação geral e no blitz. Maria Luisa Muscardi de Mendonça Jesus, do Colégio Militar de Juiz de Fora, ficou em 13º na classificação geral e em 24º no blitz.

Entre os homens do Módulo 1, Vinícius Guimarães da Costa, do Colégio Militar de Juiz de Fora, terminou em 5º lugar na classificação geral e 2º no blitz. Matheus Destro de Rezende, também do Colégio Militar, ficou em 8º na classificação geral e em 20º no blitz.

No Módulo 2 feminino, Luiza Yuna Yoon, do Apogeu Global School, conquistou o 1º lugar na classificação geral e terminou em 10º no blitz. Maria Ester Ribeiro Machado, do Colégio CNX Brasil, ficou em 15º na classificação geral e em 27º no blitz.

No Módulo 2 masculino, Paulo Victor Pontes Araújo, do Colégio Católico Comunidade Resgate, terminou em 15º na classificação geral e em 21º no blitz. Caio Chiaini de Oliveira, do Colégio Vianna Júnior, ficou em 23º na classificação geral e em 26º no blitz.

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