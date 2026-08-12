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A ginasta curitibana concluirá suas apresentações nesta quinta (13) com as séries de bola e arco. Na exibição com fita, Babi totalizou 27.300 (levou 12.000 pelo grau de dificuldade, 7.650 pela execução, 7.750 pelo valor artístico e perdeu 0.100 por penalidade). Depois, na apresentação com maças, a ginasta obteve 27.350 (12.300 de dificuldade, 7.050 de execução e 8.100 de valor artístico, e 0.100 de penalidade).

Estou muito feliz. Dentro dessa competição, estamos suscetíveis a tudo. Tiro como aprendizado, tudo pode acontecer. Eu me dediquei 100% nessa preparação, não é um erro que vai me definir. Amanhã vou dar meu melhor, 1000%, para realizar meu sonho de continuar sendo finalista mundial", disse Babi, em depoimento à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Além de competir no individual geral (soma dos quatro aparelhos), a curitibana também sonha em disputar as finais individuais por equipamento. Neste caso, somente as oito melhores em cada dispositivo decidirão vaga no pódio. Este é o objetivo de Maria Eduarda Alexandre, que debutou hoje em grande estilo em seu primeiro Mundial como atleta adulta.

A catarinense de 19 anos cravou pontuação de 27.450 com sua apresentação com a bola, ficando provisoriamente na quarta posição a classificação à final será definida na quinta (13). O somatório é resultado da soma de quesitos como dificuldade - Maria Eduarda levou 12.100 pontos neste item -, execução (7.750) e valor artístico (7.650). A ginasta teve subtraído 0.050 por penalidade.

Estamos hipnotizados com essa série da Maria Alexandre! Ela brilhou na apresentação com a bola no Mundial de Ginástica Rítmica 2026! #RoadToLA28 #OlympicQualifiers pic.twitter.com/wjeSdQwg5P Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) August 12, 2026

Muito feliz de entrar no tablado de um campeonato mundial e sentir o calor do público fora do Brasil", disse a estreante. Agora vou seguir, manter o foco. A série de bola já foi um 'check' nas nossas metas. Amanhã tem a série de fita, na qual conseguimos melhorar muita coisa do artístico e execução. Que eu saia muito feliz amanhã também", projetou Maria Eduarda, que nesta quinta (13) competirá com a fita, seu último aparelho na competição.

Quem também estreou no tablado do Mundial nesta quarta (12) foi a capixaba Geovanna Santos, que obteve 26.050, somatório insuficiente para avançar à final. A ginasta volta a se apresentar na quinta (13) com a série de maças, seu último aparelho no Mundial.

Programação

Quinta (13) classificatório

9h38 Geovanna Santos da Silva maças

10h41 Maria Eduarda Alexandre fita

11h46 Bárbara Domingos bola

12h30 Bárbara Domingos arco

Sexta (14)

Final individual geral apresentações às 11h e às 13h

Sábado (15)

Finais individuais por aparelhos

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Babi | Bárbara Domingos | Frankfur | Maria Eduarda Alexandre | Mundial de Ginástica Artística 2026