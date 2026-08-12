A iniciativa reconhece a atleta que mais mobiliza e inspira fãs dentro e fora de campo. Cada clube da elite do futebol feminino brasileiro conta com uma representante na votação. A torcida decide qual jogadora receberá esse reconhecimento especial como um dos destaques da temporada.

A votação aberta e gratuita, sem necessidade de cadastro, permite votos ilimitados. O prazo da escolha vai até 31 de outubro. As três finalistas serão anunciadas no início de novembro e a vencedora será revelada durante a cerimônia de entrega do prêmio, no Museu do Futebol, em São Paulo, no dia 15 de novembro, com transmissão pela TV Brasil.

Sobre a premiação

Criada pela TV Brasil e pela Petrobras, a primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas vai reconhecer atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

Confira aqui o regulamento.

A premiação nasce com a proposta de se consolidar como a principal honraria exclusiva dedicada à modalidade no país. O prêmio pretende valorizar o desempenho esportivo, as boas práticas de gestão, a responsabilidade social e a visibilidade das protagonistas do futebol feminino dentro e fora de campo.

Antonia Pellegrino, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, observa que a emissora pública se consolidou nos últimos anos como "tela do futebol feminino", exibindo os principais campeonatos da modalidade e também as categorias de base. Para a presidente da EBC, o prêmio reforça esse compromisso em um momento decisivo para o esporte, às vésperas da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil.

"Há poucos anos seria difícil imaginar a mídia pública brasileira ocupando um lugar de protagonismo nas principais conversas sobre o futuro do futebol feminino. Essa posição foi construída porque a TV Brasil decidiu investir na modalidade de forma consistente, muito antes de ela se tornar consenso", relata.

"Queremos ajudar a construir um legado para a Copa do Mundo de 2027, valorizando quem faz a história do futebol feminino todos os dias e contribuindo para que a modalidade ocupe o lugar que merece no esporte e na cultura brasileira", afirma Pellegrino.

A campanha do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas tem como mote Celebrando quem faz história no futebol feminino. A estratégia prevê ações ao longo da temporada para aproximar atletas do público, ampliar a identificação com a modalidade, fortalecer a presença do futebol feminino na cultura esportiva brasileira e incentivar a participação das torcidas.

A cerimônia oficial de entrega do prêmio está prevista para 15 de novembro de 2026, no Museu do Futebol, em São Paulo, com transmissão pela TV Brasil.

Categorias

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas será concedido para preencher uma lacuna histórica: a inexistência no Brasil de uma premiação exclusiva dedicada ao futebol feminino. A iniciativa estabelece reconhecimento técnico e simbólico, com categorias que vão desde o reconhecimento dos profissionais do gramado e da comissão técnica até distinções institucionais.

Com exceção da categoria Craque da Torcida, definida exclusivamente por votação popular aberta ao público, e do Prêmio Especial Futebol Feminino Contra o Feminicídio, que será avaliado por um júri técnico específico composto por especialistas, as demais categorias do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas serão escolhidas por meio de votação técnica realizada por representantes dos clubes da elite do futebol feminino brasileiro.

O colégio eleitoral das categorias técnicas será composto por três representantes de cada clube: a capitã da equipe, o(a) treinador(a) e um(a) dirigente responsável pelo departamento de futebol feminino. Cada votante participará individualmente da escolha das atletas e profissionais nas categorias previstas no regulamento, observando os critérios, posições e demais regras estabelecidas para cada premiação.

A categoria Craque da Torcida seguirá dinâmica própria: cada clube terá uma atleta representante na disputa, e a vencedora será definida exclusivamente pelos votos do público, registrados por meio da plataforma oficial do Prêmio.

Já a categoria especial relacionada ao enfrentamento ao feminicídio terá processo de avaliação independente, conduzido por júri técnico formado por especialistas, de acordo com critérios específicos estabelecidos pela organização do Prêmio.

Entre as categorias do Prêmio estão:

Melhor Jogadora da Temporada em Competições Nacionais,

Artilheira da Temporada em Competições Nacionais,

Jogadora Revelação em Competições Nacionais,

Melhor Treinadora ou Treinador em Competições Nacionais,

Gol Mais Bonito em Competições Nacionais,

Departamento de Futebol Feminino da Temporada,

Seleção da Temporada, formada por 11 jogadoras distribuídas por posição.

A premiação também contará com o Prêmio Especial Futebol Feminino Contra o Feminicídio, destinado a reconhecer ações de clubes no enfrentamento à violência contra a mulher.

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