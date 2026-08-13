O primeiro duelo 100% brasileiro desta edição da Libertadores terminou sem vencedor. Na noite de quarta-feira (12), Cruzeiro e Flamengo empataram por 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte, no primeiro jogo do confronto pelas oitavas de final. Atransmitiu o duelo ao vivo.

Mineiros e cariocas voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Em caso de nova igualdade, a decisão no Rio de Janeiro será nos pênaltis. Somente a vitória, para qualquer um dos lados, define o classificado no tempo normal.

O ganhador terá pela frente quem avançar do confronto entre Tolima (Colômbia) e Independiente del Valle (Equador). A partida de ida estava marcada para a última terça-feira (11), no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade colombiana de Ibagué, mas foi adiada devido aos impactos do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país um dia antes. O jogo foi remanejado para a próxima terça (18), enquanto a volta ficou para a semana seguinte no Estádio Banco Guayaquil, na capital equatoriana Quito.

Antes de a bola rolar, a torcida do Cruzeiro protestou contra Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, que comandou o time mineiro até o fim de 2025, quando saiu alegando problemas pessoais. O treinador chegou a dizer que, no Brasil, trabalharia somente na Raposa, mas foi contratado pelo Rubro-Negro em março. Além de vaias, os torcedores levaram notas falsas de dinheiro com o rosto do português.

Mais agressivo com a bola nos pés no primeiro tempo, o time da casa esbarrou na marcação do Flamengo, que bloqueava a maioria das finalizações. A oportunidade mais clara ocorreu logo aos seis minutos, quando Keny Arroyo cruzou pela direita e o também atacante Wesley, às costas do lateral Emerson Royal, surgiu livre pela esquerda, na frente do gol, mas a conclusão de peito saiu por cima da meta.

Apesar da maior posse, o Rubro-Negro tinha dificuldades para envolver a defesa do Cruzeiro. A grande chance dos 45 minutos iniciais se deu aos 35, com Bruno Henrique. Em contra-ataque puxado pelo meia Giorgian de Arrascaeta, o atacante foi acionado pelo meia na entrada da área e chutou forte, de primeira. A bola triscou no travessão.

A insistência do Cruzeiro foi recompensada na volta do intervalo. Logo aos sete minutos, Arroyo recebeu do lateral William pela direita, entrou na área e deixou Samuel Lino no chão ao escapar do carrinho do atacante. O equatoriano levou a bola para a perna esquerda e acertou o ângulo do goleiro Agustín Rossi. Golaço.

A resposta do Flamengo veio aos 21 minutos. Após cobrança de falta do lateral Ayrton Lucas pela esquerda, o zagueiro Léo Ortiz acertou o travessão e a bola sobrou nos pés de Lucas Paquetá, dentro da área. O meia, que tinha acabado de entrar no lugar de Arrascaeta, concluiu para as redes e deixou tudo igual no Mineirão.

O duelo seguiu aberto, com o atacante Kaio Jorge, em cabeçada perigosa, e o meia Jorge Carrascal, parando no goleiro cruzeirense Otávio, tendo boas oportunidades. Apesar do empenho, o placar não foi mais alterado.

Mais Brasil na Libertadores

Nesta quinta-feira (13), mais dois brasileiros vão a campo pelas oitavas da Libertadores. Às 19h, no Maião, em Mirassol (SP), o time da casa recebe a LDU (Equador). Mais tarde, às 21h30, o Corinthians vai a Rosario (Argentina) encarar os anfitriões.

Em outro jogo de quarta, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño (Paraguai) no Nubank Parque, em São Paulo. Na quarta que vem, o duelo será no La Nueva Olla, na capital paraguaia Assunção. Se o jogo terminar novamente sem vencedor, a vaga será definida nos pênaltis. Ao Verdão, o triunfo no tempo normal é suficiente.

Na última terça (11), o Fluminense não saiu do zero com o Independiente Rivadavia, no Maracanã. O duelo de volta será terça que vem (18), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina). Para seguir na Libertadores, o Tricolor tem de ganhar no tempo normal. Em caso de empate durante os 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.

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