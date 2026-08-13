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O Tricolor também anunciou que o auxiliar-técnico Marcão dirigirá o time no próximo sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Palmeiras - líder do Brasileirão pela 23ª rodada. O Fluminense ocupa a quarta posição no torneio. Nesta tarde, Marcão dirigiu o primeiro treino com a equipe.

Na próxima terça (18), o Fluminense precisará vencer o Independiente Rivadavia fora de casa para avançar às quartas da Libertadores. O jogo está programado para as 19h em Mendoza (Argentina).

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