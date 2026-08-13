Único brasileiro remanescente no Smash Europe em Malmö (Suécia), o mesatenista Hugo Calderano avançou às oitavas de final nesta quinta-feira (13), após derrotar o japonês Maharu Yoshimura. Número oito do mundo, o carioca despachou o asiático (51º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 11/2, 9/11, 13/11 e 11/7. Os torneios Smash são os mais importantes do circuito por distribuírem a pontuação mais alta no ranking (2.000 pontos).

O próximo embate de Calderano será contra o dinamarquês Anders Lind (13º). O jogo está programado para às 14h20 (horário de Brasília) desta sexta (14), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis (World Table Tennis) no YouTube.