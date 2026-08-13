Líder do ranking da World Surf League (WSL), a Liga Internacional de Surfe, o potiguar Ítalo Ferreira voltou a brilhar na etapa de Teahupoo, no Taiti, a sétima o circuito mundial. Único representante brasileiro remanescente na competição, Ítalo levou a melhor sobre o australiano Ethan Ewing na segunda bateria masculina desta quinta-feira (13).

Campeão mundial em 2019 e primeiro ouro olímpico do surfe (Tóquio 2020), o potiguar deu show nos tubos ao pegar uma boa sequência de ondas, que lhe valeram notas 8.33 e 7.17. Já o australiano anotou 7.77 e 5.17.

As semifinais ocorrerão nesta noite. Ítalo Ferreira terá pela frente o havaiano Seth Moniz (26º no ranking), que derrotou o mexicano Alan Cleland (21º). Moniz cravou 7.83 e 5.83 contra apenas 1.50 do mexicano, que teve somente uma onda válida. Provavelmente o vencedor de Teahupoo será conhecido no fim desta noite. A disputa tem transmissão ao vivo no canal da WSL no YouTube.