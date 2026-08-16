A partida de volta será no Batistão, em Estância (SE), na próxima sexta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), novamente com transmissão da TV Brasil. As sergipanas podem até perder por um gol de diferença que, ainda assim, vão à final. As amapaenses têm de ganhar por três gols ou mais de saldo para se classificarem no tempo normal. Se a soma dos placares ficar empatada, a decisão será nos pênaltis.

A outra semifinal reúne Planalto-GO e Realidade Jovem. O jogo de ida será na segunda-feira (17), às 21h, no Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). A volta está marcada para o outro domingo (23), às 11h, no Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP). As duas partidas também serão exibidas pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Os quatro semifinalistas têm vaga assegurada na próxima edição da Série A2 (segunda divisão) do Brasileirão. A competição terá 18 clubes no ano que vem. Os rebaixados ao Brasileirão A3 de 2027 foram a União Desportiva Alagoana (UDA) e o Itacoatiara.

Invictos

Tanto Portuguesa quanto o Juventude chegaram invictos às semifinais. Em dez jogos, a Lusa do Muca (bairro da zona sul de Macapá) atingiu seis vitórias e teve quatro empates, com 29 gols marcados e 19 sofridos. A vaga no Brasileirão A2 veio com dois triunfos sobre o Tiradentes-PA: 5 a 2 em casa e 3 a 2 no Estrelão, em Augusto Corrêa (PA).

Do lado sergipano, o Tricolor da Piauitinga (nome do rio que abastece 70% da cidade de Estância) ganhou nove vezes e empatou uma, com 25 gols anotados e quatro cedidos. Nas quartas de final, o clube bateu o Prosperidade, vencendo por 2 a 0 no Estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta (ES), e por 2 a 1 no Batistão.

O forte calor em Santana, com a temperatura na casa dos 33ºC e a baixa umidade (54%), dificultou as ações no primeiro tempo. As visitantes, apesar de mais presentes no ataque, tiveram apenas uma oportunidade clara. Aos sete minutos, Fernanda recebeu na área e chutou na saída da goleira Kadja, que conseguiu fazer a defesa.

As donas da casa assustaram somente nos acréscimos, em cobrança de falta pela esquerda. A meia Loura Soure buscou o ângulo e mandou muito rente à trave.

A Portuguesa tentou sair mais para o jogo no segundo tempo, mas foi o Juventude quem, enfim, abriu o placar. Aos 15 minutos, a atacante Laureen recebeu de Fernanda dentro da área, à direita da marca do pênalti, girou com liberdade e finalizou. Um golaço.

Aos 31, a lateral Sara avançou pela direita e, pouco depois da linha do meio-campo, lançou na área. A bola surpreendeu Kadja e foi direto para o gol, encobrindo a goleira.

Nos acréscimos, aos 52 minutos, a própria Sara derrubou a atacante Aninha Belém na área. A penalidade cobrada por Loura Soure, porém, foi fraca e a goleira Monique fez a defesa, mantendo a boa vantagem do Juventude para o jogo de volta.

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