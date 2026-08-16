Brigas de extremos

As Brabas, atuais hexacampeãs e donas de sete títulos, ainda têm a ponta ameaçada pelo São Paulo. As Soberanas acumulam 35 pontos e jogam neste domingo (16), às 11h (horário de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Tricolor pode igualar a pontuação corintiana em caso de vitória e levar a briga da liderança para a última rodada. Para as Gloriosas, que não vencem desde a estreia e estão na lanterna entre 18 times, o triunfo tira o time da zona de rebaixamento que envolve os dois últimos colocados, o Z-2 e deixa as cariocas dependendo de si no próximo fim de semana para escaparem da queda à Série A2 (segunda divisão).

O Palmeiras, em terceiro, é outro que pode chegar aos 38 pontos neste domingo, mas, como possui nove triunfos, não alcançaria o Timão, que ganhou 12 vezes o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. As Palestrinas pegam o Juventude na Arena Barueri, também às 11h. As gaúchas, com dez pontos, garantem a permanência na Série A1 em caso de empate.

No mesmo horário, Santos e Flamengo medem forças na Arena Inamar, em Diadema (SP). As Sereias da Vila, com 20 pontos e na 12ª posição, têm de vencer neste domingo para chegarem à última rodada na briga pela classificação.

As Meninas da Gávea somam os mesmos 24 pontos de Grêmio e Inter, mas ficam atrás, em décimo, por terem um triunfo a menos. Para dependerem de si na disputa pelo G-8, as rubro-negras precisam pelo menos pontuar no ABC paulista.

Permanência garantida

Um resultado que ajudou o Flamengo foi a derrota do Grêmio para o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, por 2 a 0, na última sexta-feira (14). As atacantes Anny Marabá e Amália marcaram para as Vingadoras no duelo, transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O triunfo afastou de vez qualquer risco de rebaixamento das atleticanas, que foram a 16 pontos. O resultado ainda cravou as mineiras no 13º lugar, independentemente do que ocorrer nos próximos jogos da primeira fase.

Outra equipe que assegurou a permanência foi o Mixto, mesmo com a derrota de sábado para o Cruzeiro, no Dutrinha, em Cuiabá, por 2 a 1. Byanca Brasil colocou as Cabulosas em vantagem e a também atacante Joycinha deixou tudo igual para as Tigresas, mas a zagueira Silvana, contra, acabou fazendo o gol do triunfo mineiro.

As mato-grossenses se beneficiaram da goleada sofrida pelo Vitória para o Red Bull Bragantino, por 6 a 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), também neste sábado. A zagueira Yasmin Índia (contra), a meia Rafa Mineira e o trio de ataque formado por Martina Del Trecco, Lurdinha e Ana Carla (dois gols) construíram o triunfo do Massa Bruta. A também atacante Katy Costa e a meia Iana descontaram.

Flu e Braga ainda sonham

Com 12 pontos, em 14º lugar, o Mixto não pode mais ser ultrapassado pelo Vitória, que segue na 17ª e penúltima colocação, com sete pontos. O Cruzeiro, que foi a 27 pontos, assumiu a sexta posição e está a um empate da classificação às quartas. O Bragantino, com 23 pontos, é o 11º e vai à última rodada com chances de passar de fase.

O América-MG poderia ter aproveitado o revés das rubro-negras para respirar na luta contra o rebaixamento, mas também foi goleado. Em outro jogo do último sábado, as Spartanas levaram 4 a 1 do Fluminense no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com sete pontos, as mineiras ficam fora do Z-2 por terem melhor saldo de gols que o Vitória.

Em contrapartida, as tricolores engataram o terceiro triunfo seguido e entraram no G-8, em sexto lugar, com 25 pontos. Com dois gols, Lelê foi o destaque do resultado positivo das cariocas, que ainda balançaram as redes com a também atacante Kaline e a meia Patrícia Sochor. A centroavante Dani Ortolan marcou para o América-MG.

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