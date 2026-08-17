A seleção feminina de basquete não teve a estreia desejada no torneio qualificatório para o Pré-Olímpico da modalidade. Nesta segunda-feira (17), as brasileiras perderam do Sudão do Sul por 63 a 61 pela primeira rodada do Grupo A da competição, que ocorre em Guadalajara (México).

O Brasil volta a quadra nesta terça-feira (18), às 23h30 (horário de Brasília), para encarar a Nova Zelândia. A participação na primeira fase termina na quinta (20), às 15h, em clássico contra a Argentina. As partidas têm transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.

O desempenho ruim no primeiro quarto do jogo de estreia foi determinante para o resultado, com as sul-sudanesas abrindo 12 pontos de vantagem. O Brasil reagiu e na última das quatro parciais conseguiu até passar a frente no placar, com as seleções passando a se alternar na dianteira.