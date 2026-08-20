Atual campeão e primeiro clube brasileiro a ganhar quatro vezes a Libertadores, o time carioca aguarda a definição do adversário das quartas de final, que sai do embate entre Tolima e Independiente del Valle. O jogo de ida, adiado em uma semana devido aos impactos de um terremoto que atingiu a Colômbia, ocorreu na última terça-feira (18).
O Del Valle se deu melhor e ganhou por 1 a 0, mesmo atuando no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué (Colômbia). A partida de volta será na próxima terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador).
Domínio rubro-negro
O confronto estava aberto. Na partida de ida, uma semana antes, os times empataram por 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. O atacante Keny Arroyo abriu o placar para o Cruzeiro e o meia Lucas Paquetá deixou tudo igual.
O primeiro tempo no Maracanã foi de amplo domínio do Flamengo. O Rubro-Negro teve 60% de posse de bola, fez 13 desarmes (contra apenas seis do Cruzeiro) e ainda chutou 15 vezes - nove delas dentro da área dos mineiros.
Nos 20 minutos iniciais, foram pelo menos três boas oportunidades. Primeiro, aos quatro, uma cabeçada do zagueiro Léo Ortiz, livre, que saiu rente à trave esquerda. Depois, aos 12, com o goleiro Otávio travando Pedro na hora "H", depois de o camisa 9 ser acionado quase na pequena área.
Aos 18, quem ficou no quase foi o também atacante Samuel Lino, que pegou a sobra de uma bola afastada por Otávio e bateu forte de pouco antes da meia-lua. O chute passou à direita da meta do Cruzeiro, muito perto do gol.
A insistência rubro-negra foi presenteada aos 34 minutos, em um golaço de Giorgian de Arrascaeta. O uruguaio avançou pela esquerda e tabelou com Pedro, que devolveu de calcanhar para o meia acertar o ângulo de Otávio, abrindo o placar no Rio de Janeiro.
Golaço da classificação
O Cruzeiro voltou diferente do intervalo e quase igualou logo aos dois minutos. O lateral William cruzou pela direita, a bola desviou no zagueiro Léo Pereira e o volante Jorginho afastou o perigo no limite. A bola não cruzou completamente a linha por muito pouco. O árbitro de vídeo (VAR) teve de ser acionado para se ter a certeza de que não havia sido gol.
Três minutos depois, veio o empate. O volante Lucas Romero foi acionado pelo meia Gerson quase na entrada da área pela direita. O capitão celeste bateu forte, cruzado, acertando o canto do goleiro Agustín Rossi.
A Raposa se animou e a virada poderia ter saído aos 12 minutos, em contra-ataque puxado por Kaio Jorge. O atacante saiu em velocidade pela direita, invadiu a área e chutou cruzado e rasteiro. A finalização saiu rente à trave.
Foi então que o Flamengo acordou e retomou presença no campo de ataque. Aos 16, Pedro recebeu de Arrascaeta na meia-lua e acionou Samuel Lino pelo lado esquerdo, próximo da pequena área. O atacante driblou William, bateu forte, indefensável para Otávio, marcando outro golaço no Maracanã.
O Cruzeiro tentou se lançar à frente, mas já não encontrava a mesma facilidade do começo da etapa final para chegar à área rubro-negra. O Flamengo, bem postado, segurou o ímpeto dos mineiros e celebrou a classificação às quartas de final.
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