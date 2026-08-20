Além de anunciar o Maracanã, no Rio de Janeiro, como sede da abertura e da grande final da próxima Copa do Mundo Feminina, a

Esta fase engloba seis seleções, que disputarão três jogos cada, sorteados nesta quinta. As partidas serão disputadas entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro, em datas, locais e horários que ainda serão definidos.

Os participantes são Taipé Chinês, Uzbequistão, África do Sul, Papua Nova Guiné, Gana e Equador. Os confrontos ficaram assim:

1ª rodada

Uzbequistão x Papua Nova Guiné

Taipé Chinês x África do Sul

Gana x Equador

2ª rodada

Uzbequistão x Gana

África do Sul x Equador

Papua Nova Guiné x Taipé Chinês

3ª rodada

África do Sul x Uzbequistão

Papua Nova Guiné x Gana

Taipé Chinês x Equador

Ao final destes confrontos, as duas seleções com mais pontos vão à etapa final da repescagem e se juntam a outras quatro: uma que virá das eliminatórias da Europa, duas da Confederação das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Venezuela, terceira colocada da Liga das Nações, torneio organizado pela Conmebol - entidade responsável pelo futebol sul-americano - para ser um classificatório à Copa.

Os seis "sobreviventes" serão divididos em três confrontos de jogo único, definidos em novo sorteio, com os jogos previstos para fevereiro do ano que vem. Os vencedores garantem as últimas vagas ao Mundial já saberão, inclusive, quais serão os adversários na primeira fase, pois o sorteio dos grupos será em dezembro deste ano ainda, também na sede da Fifa, em Zurique (Suíça).

Quem já está na Copa

Até o momento, 18 países estão confirmados na Copa. Além do Brasil, país-sede, a América do Sul tem Argentina e Colômbia assegurados. Na Europa, quatro seleções já se garantiram: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha, atual campeã. Outras serão definidas em confrontos eliminatórios a serem disputados entre outubro e dezembro.

Na Oceania, a vaga ficou com a Nova Zelândia. A Austrália, apesar de geograficamente ser do mesmo continente que os neozelandeses, joga pela Ásia, mas também se classificou, assim como Filipinas, Japão, China, Coreia do Norte e Coreia do Sul.

A Copa África de Nações, que terminou no último domingo (16), definiu quatro representantes do continente: Camarões (campeão), Malauí (vice), Argélia e Marrocos - pela primeira vez, a Nigéria está fora de um Mundial Feminino. Já as seleções da Américas do Norte, Central e Caribe serão conhecidas após a realização do Campeonato da Concacaf, de novembro a dezembro, nos Estados Unidos.

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