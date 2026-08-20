Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade voltará a representar o país na etapa da Copa do Mundo de Szombathely (Hungria), junto com Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. A atleta retorna à competição após pausa de dois anos para descansar corpo e mente. Na disputa mascullina, foram relacionados Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bittencourt.

As convocações foram anunciadas na noite de quarta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que também escalou atletas (homens e mulheres) para os Jogos Sul-Americanos em Santa Fé (Argentina). As duas competições em setembro servem de preparação para o Campeonato Mundial em outubro, em Roterdã (Holanda).

A competição na Hungria ocorrerá de 14 a 21 de setembro. Rebeca disputará as provas de salto e trave. Na última vez que se se apresentou em uma etapa da Copa do Mundo, em março de 2024, a brasileira faturou prata nas barras assimétricas. Meses depois, na Olimpíada de Paris, ela se tornaria a maior medalhista brasileira de todos os tempos ao subir quatro vezes ao pódio, com ouro no solo, duas pratas (salto e individual geral) e bronze por equipes. Na edição de Tóquio 2020, a ginasta já conquistara ouro no salto e prata no individual geral. Após Paris 2024, em setembro, a ginasta decidiu pelo período de descanso físico e mental.