A estreia será no dia 24 de junho, no Maracanã, na partida de abertura da competição. Cinco dias depois, o Brasil vai a campo na Neo Química Arena, em São Paulo. Em 4 de julho, por fim, o palco que receberá as brasileiras é o Mané Garrincha, em Brasília.

Passando de fase como líder do Grupo A, a seleção terá a seguinte sequência no mata-mata, caso chegue à decisão: oitavas de final na Arena Castelão, em Fortaleza (10 de julho); quartas no Mineirão, em Belo Horizonte (16 de julho) e semifinal em São Paulo.

Se avançar em segundo, o Brasil jogará nos dias 11 de julho no Mineirão (oitavas), 17 em Fortaleza (quartas) e 21 no Maracanã (semifinal). A final será no dia 25 de julho, também no Rio de Janeiro.

A seleção feminina não atua no Maracanã desde 2016, quando foi superada pela Suécia na semifinal da Olimpíada do Rio. A Neo Química Arena, por sua vez, recebeu sete jogos das brasileiras desde a inauguração, em 2014, com uma derrota e seis vitórias seguidas - a última delas em junho, por 2 a 1, contra os Estados Unidos. No Mané Garrincha, por sua vez, o Brasil está invicto: sete triunfos e dois empates.

"Espero que depois da Copa seja mais comum a seleção feminina atuar no Maracanã, nosso estádio mais emblemático e conhecido mundialmente. Disputar o primeiro jogo ali é uma vantagem, porque como o objetivo é chegar na final, quanto mais jogamos no estádio, mais testamos o gramado e a torcida", avaliou Arthur, que, dos palcos da fase de grupos, trabalhou somente na Neo Química Arena, tanto a frente do Brasil como do Corinthians, onde foi multicampeão na modalidade.

"Lá, foram só vitórias, tanto por clube como pela seleção. Então, com certeza, será um segundo jogo bastante especial, e no qual podemos encaminhar a classificação para as oitavas. Importante também estimular o futebol de mulheres em Brasília, que tem times e projetos da modalidade há um tempo", finalizou o treinador.

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