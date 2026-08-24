Pelo segundo Masters 1000 seguido, deu Brasil nas duplas masculinas. Neste domingo (23), a parceria formada por Rafael Matos e Orlando Luz derrotou o o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1 (6-4, 3-6, 10-7) e conquistou o torneio de Cincinatti, nos Estados Unidos. O título vem na sequência da conquista do Masters de Montreal, no Canadá, há exatos dez dias, que tinha sido o primeiro de uma dupla brasileira na história dos torneios deste tipo.

O triunfo nesse domingo veio em um duelo duro, que teve 1h21 de duração. Foi a décima vitória consecutiva da dupla, que nesta temporada já conquistou, além dos dois Masters, os títulos do ATP 250 de Buenos Aires e do ATP 250 de Santiago.

Neste momento, os dois formam a parceria número 6 do mundo, o que garantiria a eles a participação no ATP Finals entre duplas.

No ranking que considera os duplistas individualmente (eles podem jogar torneios com outros parceiros), Orlando começará a semana como o 13º do mundo e Rafael, o 16º.

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