O triunfo nesse domingo veio em um duelo duro, que teve 1h21 de duração. Foi a décima vitória consecutiva da dupla, que nesta temporada já conquistou, além dos dois Masters, os títulos do ATP 250 de Buenos Aires e do ATP 250 de Santiago.
Neste momento, os dois formam a parceria número 6 do mundo, o que garantiria a eles a participação no ATP Finals entre duplas.
No ranking que considera os duplistas individualmente (eles podem jogar torneios com outros parceiros), Orlando começará a semana como o 13º do mundo e Rafael, o 16º.
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