A TV Brasil transmite nesta segunda-feira (24), a partir das 20h45, o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 entre Ferroviária e Internacional.

O primeiro duelo da decisão será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), enquanto o jogo de volta acontece no dia 30 de agosto, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

A Ferroviária chega invicta à finalíssima, após liderar o Grupo E com 36 gols marcados e nenhum sofrido na primeira fase, superar o São Paulo nas quartas (empate por 4 a 4 e vitória por 3 a 1) e garantir a vaga na decisão ao eliminar o Corinthians na semifinal, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1 e 3 a 1.

O Internacional também chega à final com uma ótima campanha desde a fase de grupos, quando liderou a chave C com 43 gols pró e apenas quatro sofridos. No mata-mata, o Inter passou pelo Santo André nas quartas de final (1 a 1 e 4 a 1) e carimbou o passaporte para a final após golear o Vasco nas semifinais, aplicando 2 a 0 na ida e 4 a 0 na volta.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da final da competição sub-17, a emissora também exibe jogos das Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Clique aqui e acesse o link para votar até 31 de outubro.

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Serviço

Brasileirão Feminino Sub - 17 Ferroviária x Internacional Segunda-feira (24), a partir das 20h45, na TV Brasil.

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Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 | ferroviária | internaciona