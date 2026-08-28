Para combater o preconceito e garantir ambientes mais seguros nos campos e ginásios da cidade, a Prefeitura de Juiz de Fora está desenvolvendo um protocolo antirracista para as práticas esportivas do município.

A medida é liderada pela Secretaria Especial da Igualdade Racial e pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, a UFJF e o grupo GEAPS/Sankofa.

A proposta surge após episódios recentes de discriminação na cidade, como as ofensas racistas registradas contra um goleiro na categoria sub-15 da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol e a injúria racial sofrida pelo técnico do Montes Claros Vôlei no Ginásio Municipal durante o Campeonato Mineiro.

Protocolo amplo

O novo protocolo abrangerá todas as modalidades esportivas praticadas em Juiz de Fora desde o esporte de formação ao de alto rendimento. O documento vai servir como guia para prevenção, orientando o acolhimento das vítimas e estabelecendo procedimentos claros para a paralisação de partidas em casos de racismo.

Para a elaboração do texto, o grupo utiliza como referência diretrizes nacionais e internacionais, como o Protocolo Universal da FIFA e a Lei Estadual Vini Jr. A previsão é que o protocolo seja lançado em breve.