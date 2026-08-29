Isaquias Queiroz escreveu mais uma página dourada na brilhante trajetória na canoagem. O baiano ganhou a prova do C1 500m no Mundial de Canoagem, neste sábado (29), em Poznan (Polônia) com o tempo de 1m46s08.

Essa foi a quinta medalha de ouro do brasileiro em mundiais nessa prova (2013, 2014, 2018, 2022 e 2026) e a 15ª na história do torneio (oito ouros, uma prata e seis bronzes).

O tcheco Martin Fuksa e o chinês Bowen Ji ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, a prova do C1 500m não faz parte do programa.

A distância olímpica individual é o C1 1000m, na qual Isaquias não foi ao pódio.

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