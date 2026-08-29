. O duelo que vale a taça da competição nacional será disputado no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

A decisão chega totalmente em aberto após um primeiro jogo eletrizante na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com um ritmo intenso, as equipes marcaram 7 gols apenas no primeiro tempo. No entanto, paulistas e gaúchas ficaram no empate em 4 a 4. Caso o jogo deste domingo volte a terminar com igualdade no placar, a decisão do campeonato será definida com cobranças de pênaltis.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da final da competição sub-17, a emissora também exibe jogos das Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasileirão Feminino Sub - 17 Internacional x Ferroviária Domingo (30), a partir das 10h50, na TV Brasil

Tags:

Brasileirão Feminino | EBC | Futebol Feminin | TV Brasil