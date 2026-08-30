As Guerreiras Grenás saíram na frente aos 15 minutos de jogo. Marcelinha foi no fundo e cruzou, Evelyn, livre, abriu o placar. O empate colorado veio aos 5 minutos da etapa fjnal.
Depois do erro na saída de bola das adversárias, Lara Lay tocou para a artilheira do Brasileirão sub-17, Laurinha: 1 a 1.
Aos 35 minutos da etapa final, Sofia, de longe, venceu a goleira e definiu o campeonato: 2 a 1.
Líder do Grupo E na primeira etapa, a Ferroviária dominou as rivais Avaí-Kindermann, Adergs e Remo com seis triunfos e saldo de 36 gols.
Na etapa anterior, passaram pelo São Paulo.
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