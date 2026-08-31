O Planalto (GO) abriu vantagem na decisão da Série A3 do Brasileirão Feminino. Jogando no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), com transmissão ao vivo pelao time da casa fez 1 a 0 no Juventude (SE).

O gol da vitória foi marcado logo no início do jogo. Marcelly recebeu um passe no escanteio curto e levantou na área. A goleira Monique, do Juventude (SE), acabou falhando e a bola balançou as redes sergipanas.

No final, já aos 51 minutos da etapa final, depois de muita confusão e um pênalti marcado, com auxílio do VAR, para o Juventude (SE), foi a vez da goleira Lescaut se tornar a heroina da partida.

Ela defendeu a penalidade cobrada pela Manu e a bola ainda bateu na trave antes de sair. E o placar ficou mesmo em 1 a 0 para as donas da casa.

A segunda e decisiva partida será realizada às 21h30 (de Brasília) de 5 de setembro, no Batistão, em Aracaju (SE). O mando de campo pertence ao Juventude, pela melhor campanha durante toda a competição.

Apesar disso, não há vantagem além do mando de campo. Dois resultados iguais levam a decisão aos pênaltis. Os dois times brigam pelo título inédito.

Acesso à Série A2

O torneio começou com 32 clubes em oito grupos, com quatro equipes cada. Na primeira fase, a competição foi disputada em dois turnos. Avançaram para as oitavas de final os dois melhores de cada grupo para o início dos mata-matas.

Os quatro da semifinal estavam garantidos na Série A2 em 2027. A Portuguesa (AP) perdeu por 3 a 0 no placar agregado para o Juventude (SE) e acabou fora das finais do torneio.

Mas, se tornou o primeiro clube do Amapá a conquistar uma vaga em uma divisão nacional, entrando para a história do futebol do Amapá.

A outra semifinalista, Realidade Jovem (SP), perdeu os dois jogos para o Planalto (GO) por 2 a 0 e 2 a 1, mas também garantiu o acesso.

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