As atletas de Barbacena têm até o dia 8 de setembro para garantir a participação na Seletiva de Vôlei de Praia Feminino.

O processo vai definir a dupla de jogadoras que representará o município nos Jogos do Interior de Minas Gerais (JIMI).A peneira é organizada pela Prefeitura de Barbacena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Paradesporto e Lazer (SEMESP).

Para participar, as interessadas devem ter a idade mínima de 16 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura de Barbacena. A dupla selecionada disputará a fase estadual do JIMI, programada para acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro na cidade de Santa Bárbara.

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