O Flamengo enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Maracanã. A partida é um confronto adiado válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e traz objetivos decisivos para ambos os lados da tabela.

Para o Rubro-Negro, a vitória é fundamental na luta pelo título. O triunfo pode reduzir a distância para o líder, Palmeiras, para apenas um ponto. Por outro lado, o Mirassol, atualmente na 16ª colocação com 25 pontos, vê no duelo no Rio de Janeiro a chance de somar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento.

Cenário no Brasileirão

Flamengo: Vice-líder com 48 pontos em 24 jogos disputados.

Palmeiras: Líder isolado com 52 pontos em 25 partidas.

Mirassol: 16º colocado com 25 pontos.

Motivo do adiamento

O confronto havia sido originalmente adiado para acomodar a participação do Flamengo na final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, da Argentina.

rO remanejamento da data garantiu ao clube carioca maior tempo de preparação para o jogo de volta da decisão continental no Maracanã, no qual a equipe argentina acabou sagrando-se campeã ao fechar o placar agregado em 4 a 2.

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