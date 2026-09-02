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Natural de São Sebastião, no litoral paulista, Medina começou a quarta-feira esbanjando precisão técnica nas ondas tubulares de esquerda de Cloudbreak, um dos famosos picos de surfe das Ilha Fiji. O brasileiro eliminou o francês Kauli Vasst, que derrotara antes o compatriota Miguel Pupo nas oitavas, com somatório de 15.66 (9.33 + 6.33), contra 7.55 (5.33 + 2.00) do europeu.

Depois nas semifinais, Medina voltou a brilhar ao cravar 9.77 - a segunda melhor nota do dia - ao pegar um tubo perfeito na disputa contra o norte-americano Griffin Colapinto. O brasileiro avançou à final com somatório 19.04 (notas 9.77 e 9.27), enquanto Colapinto totalizou apenas 14.57 (7.50 e 7.07).

Histórico da etapa

A etapa de Fiji foi retomada na tarde de terça (1º), após alguns dias de paralisação por conta das condições do mar. A disputa recomeçou com as baterias das oitavas de final, com cinco brasileiros ainda na disputa, dos quais só avançaram Yago Dora e Medina.

Atual campeão mundial, Dora sobrou diante do japonês Kanoa Igarashi com somatório 14.40 contra 6.83 do asiático. No entanto, foi eliminado na primeira bateria das quartas - única disputada na madrugada de hoje (2) - pelo norte-americano Cole Housmand. Já Medina se classificou às quartas com centésimos de vantagem sobre Barron Mamiya (13.77 contra 13.33).

Líder da temporada, o potiguar Ítalo Ferreira caiu na oitavas, assim como os irmãos Samuel e Miguel Pupo. O Brasil contou com outros cinco representantes desde o início da etapa, que começou em 25 de agosto. Filipe Toledo, Alejo Muniz, Matheus Herdy e João Chianca se despediram precocemente na estreia, assim como Luana Silva, única representante feminina do país na temporada.

Na disputa feminina, o título ficou com a canadense Erin Brooks, em razão da desistência da adversária, a australiana Isabela Nichols, que se lesionou.

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