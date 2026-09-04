Na noite desta quinta-feira (3), 55.695 torcedores lotaram a Arena do Grêmio e recepcionaram a equipe com uma grande festa no clássico de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Internacional. Com a alma copera, o Grêmio marcou três vezes, com dois gols de Carlos Vinícius e um de Krovinovic.
A primeira oportunidade surgiu aos sete minutos. Após receber de Krovinovic, Amuzu arriscou de fora da área, mas o chute saiu à direita do goleiro adversário.
Aos 13, o Grêmio abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Wallace cabeceou e, após a bola desviar em Bruno Henrique, Carlos Vinícius apareceu para finalizar de perna esquerda e colocar o Tricolor em vantagem.
O segundo gol saiu aos 21 minutos, Amuzu recebeu pela ponta esquerda, avançou em velocidade e encontrou Carlos Vinícius em boa posição. O centroavante gremista teve tranquilidade para tirar do goleiro e concluir, ampliando a vantagem na Arena.
Aos 26, o adversário levou perigo em cobrança de falta. Alan Patrick bateu direto para o gol e exigiu grande defesa de Weverton, que evitou que a equipe visitante diminuísse a diferença.
O Grêmio seguiu buscando o ataque. Aos 35, Amuzu colocou a bola na área e Carlos Vinícius tentou a finalização, mas a bola subiu e saiu pela linha de fundo. Três minutos depois, Pavón encontrou Krovinovic, que finalizou, mas mandou para fora, pelo lado esquerdo da rede.
Sem alterações, o Grêmio voltou para a etapa complementar mantendo a vantagem construída no primeiro tempo.
A segunda etapa começou equilibrada. Aos 16 minutos, o técnico Luís Castro, aniversariante do dia, realizou duas mudanças: Tetê e Gustavo Martins entraram nas vagas de Kannemann e Pavón.
Logo depois, Carlos Vinícius teve duas oportunidades consecutivas para marcar o terceiro. Nas duas, porém, a defesa adversária conseguiu bloquear as finalizações.
Até que, aos 22, a Arena voltou a comemorar. Amuzu tabelou com Tetê dentro da área e a bola chegou a Krovinovic. O croata finalizou cruzado, venceu o goleiro e balançou as redes pela primeira vez com a camisa Tricolor.
O adversário voltou a ameaçar aos 31 minutos, mas Weverton apareceu fazendo grande defesa no canto e evitou o gol. Dois minutos depois, porém, Vitinho conseguiu diminuir a vantagem gremista. Na sequência, Weverton voltou a intervir para impedir uma nova investida do rival.
Aos 38 minutos, mais duas mudanças no Tricolor: Amuzu e Krovinovic deixaram o campo para as entradas de Enamorado e Nardoni. Aos 43, Villasanti saiu para a entrada de Danilo Barbosa.
Com o resultado do confronto, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta fase, o Tricolor enfrentará o Atlético Mineiro, com datas-base definidas para os dias 1º e 8 de novembro.
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