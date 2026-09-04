O parataekwondo brasileiro faturou quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes) nesta sexta-feira (4) no Grand Prix de Muju (Coreia do Sul), que contou com 120 atletas de 27 nacionalidades. A paraibana Silvana Fernandes foi campeã na categoria até 57 quilos ao derrotou na final a chinesa Yuji Lie por 2 a 0.

Já o paranaense Gustavo Antonio Ruppel levou a prata nos 58 kg, após sofrer revés na final para o azerbaijano Sabir Zeynalov por 2 a 0.