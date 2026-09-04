Já o paranaense Gustavo Antonio Ruppel levou a prata nos 58 kg, após sofrer revés na final para o azerbaijano Sabir Zeynalov por 2 a 0.
O Brasil somou ainda dois bronzes. O primeiro com a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que perdeu a semifinal dos 57 kg para a compatriota Silvana Fernandes - que depois seria campeã. No parataekwondo não há disputa pelo terceiro lugar. O segundo bronze do país ficou com a mineira Ana Carolina Moura, superada pela tailandesa Awipa Phiaphan, por 2 a 0, na categoria dos 65 kg.
Todas as disputas do parataekwondo ocorreram na classe K44 (atletas com comprometimento físico-motor que afeta os membros superiores), a única no programa oficial dos Jogos Paralímpicos. Os pódios no Grand Prix de Muju distribuírma até 60 pontos no ranking mundial, que serve de parâmetro para a classificação para a Paralimpíada de Los Angeles 2028.
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