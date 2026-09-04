A Liga Mundial de Surfe (World Surf League-WSL) excluiu a etapa de Abu Dhabi Pro, nos Emirados Árabes Unidos, do calendário deste ano do circuito mundial. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (4) pela entidade, que alegou limitações logísticas como restrições de vôos na região, que sofre com a guerra entre Estados Unidos e Irã.

A etapa de Abu Dhabi, inicialmente programada outubro, já fora remarcada pela WSL para o período de 25 a 29 de novembro, na tentativa de manter a competição no calendário de 2025..

Exploramos todas as opções para manter o Surf Abu Dhabi Pro no calendário deste ano, disse Ryan Crosby, diretor-executivo da WSL, em nota oficial. Infelizmente, as condições atuais e as limitações logísticas tornaram impossível seguirmos em frente. Foi uma decisão difícil, mas a certa neste momento. Valorizamos nossa parceria com o Surf Abu Dhabi e esperamos retornar, concluiu.

Com a retirada da etapa dos Emirados Árabes, o circuito mundial de surfe seguirá com 12 etapas. O formato do Mundial, segundo a WSL, será mantido, com três resultados descartáveis ao longo da temporada.

Faltam apenas quatro etapas para o término do circuito, sendo que a próxima em Trestles, na Califórnia (EUA), definirá os 22 melhores surfistas homens e as 14 melhores atletas mulheres que avançarão para a pós-temporada (etapas de Peniche, em Portugal; e Cloud 9, nas Filipinas). Os campeões mundiais serão conhecidos na grande etapa final, a Pipe Masters, no icônico pico de surfe no Havaí.

Atualmente o potiguar Ítalo Ferreira ocupa a vice-liderança do ranking mundial, atrás apena do italiano Fioravanti. Completando o top 5 estão o atual campeão Yago Dora, o tricampeão Gabriel Medina, e o paulista Miguel Pupo. Na disputa feminina, a brasileira-americana Luana Silva ocupa a quinta posição.

Próximas etapas do Mundial 2026

Etapa 9 - Lexus Trestles Pro - 11 a 20 de setembro de 2026;

Etapa 10 - MEO Rip Curl Pro Portugal - 16 a 25 de outubro de 2026;

Etapa 11 - Philippines Pro apresentado pela Philippine Sports Commission - 31 de outubro a 10 de novembro de 2026;

Etapa 12 - Lexus Pipe Masters - 8 a 20 de dezembro de 2026.

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