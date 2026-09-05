A taça do Campeonato Brasileiro Feminino A3 2026 será definida neste sábado (5), e aacompanha todas as emoções ao vivo a partir das 21h20. Juventude-SE e Planalto-GO entram no gramado da Arena Batistão, em Aracaju (SE), para o confronto de volta que consagrará uma campeã inédita no futebol nacional.

O Planalto largou na frente na disputa, ao vencer o duelo de ida por 1 a 0 no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Com a vantagem no placar agregado, o time goiano joga por um simples empate para soltar o grito de campeão.

Do outro lado, o Juventude precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para virar a série e ficar com o título no tempo normal. Uma vitória das sergipanas por apenas um gol de vantagem leva a definição para a cobrança de pênaltis. As duas finalistas já carimbaram vaga na Série A2 de 2027, ao lado de Realidade Jovem-SP e Portuguesa-AP.

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Sobre a competição

A Série A3 do Brasileirão Feminino é formada por 32 clubes. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dividiu essas equipes em oito grupos, com quatro times em cada. Nesta edição, a primeira fase ocorreu em dois turnos, assim cada equipe disputou seis partidas. Avançaram para as oitavas de final os dois mais bem colocados de cada chave, que se enfrentaram em cruzamento direto conforme a tabela oficial. Nessa etapa, todo o mata-mata foi disputado em jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas da competição garantiram acesso à Série A2 do Brasileirão de 2026.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão no Brasileirão Feminino A3 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play., ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

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