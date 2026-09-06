O vôlei de praia brasileiro garantiu duas vagas olímpicas, uma para cada gênero, aos Jogos de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. Neste domingo (6), o país teve as duplas campeãs masculina e feminina do Torneio Sul-Americano da modalidade, realizado em João Pessoa.

A competição teve início na última quinta-feira (3) e reuniu 32 duplas (16 por gênero). As vagas olímpicas pertencem ao país. Ou seja, cabe à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definir as duplas que serão beneficiadas em 2028.

Na decisão feminina, a dupla formada por Thâmela e Vic bateu as paraguaias Michelle Valiente e Giuliana Corrales por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/7. As campeãs estão em terceiro no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, sigla em inglês), que é liderado por outra parceria brasileira (Carol Solberg e Rebecca).

Entre os homens, a final foi 100% brasileira em João Pessoa. Melhor para André e Renato. A dupla número nove do mundo superou os favoritos Evandro e Arthur Lanci, que estão em terceiro no ranking, por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 23/21.

O Brasil pode ter até duas duplas por gênero classificadas aos Jogos de Los Angeles. A segunda vaga de cada naipe pode ser assegurada ano que vem, em caso de títulos no Campeonato Mundial, que será disputado na Holanda entre os dias 13 e 22 de agosto. Outras possibilidades são o ranking da FIVB e um mini-circuito de três etapas previsto para 2028.

Além do vôlei de praia, o Brasil já garantiu vagas olímpicas em outras duas modalidades. Na ginástica rítmica, o conjunto brasileiro se assegurou em Los Angeles com o bronze na prova geral do Mundial de Frankfurt (Alemanha), em agosto. Já no futebol, a seleção feminina se classificou com o título da Copa América de 2025, disputada no Equador e que teve transmissão da TV Brasil.

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