A TV Brasil transmite, nesta segunda-feira (7), a partir das 21h15, a partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino Série A2 entre Vasco e Atlético-PI, direto do Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A equipe campeã garante vaga na final da competição.

As Meninas da Colina chegam com ampla vantagem após vencerem o jogo de ida por 4 a 1, na última sexta-feira (28), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Já o Atlético Piauiense tem pela frente uma missão desafiadora fora de casa: para se classificar diretamente no tempo normal, precisará vencer por quatro ou mais gols de diferença.

Caso a equipe piauiense vença por três gols de vantagem, a vaga na final será disputada nos pênaltis.

Com as vagas na elite do Brasileirão Feminino Série A1 de 2027 já asseguradas ao chegarem à semifinal, agora as equipes miram o título nacional da Série A2. Do outro lado da chave, Minas Brasília e Itabirito duelam pela segunda vaga na grande final.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino, a grande final da competição sub-17 e as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

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