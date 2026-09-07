Dono de sete títulos, sendo os últimos seis consecutivos, o Timão terá como adversário o Bahia, que surpreendeu o Palmeiras na última sexta-feira (4), ao levar a melhor nos pênaltis, por 5 a 4, após o empate por 1 a 1 durante o tempo normal na Arena Barueri - a TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.
Os dias e horários das partidas de ida e volta ainda serão marcadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Há uma semana, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo do confronto por 1 a 0. Com isso, as alvinegras foram a campo com a vantagem de poderem empatar e, mesmo assim, levarem a vaga. Já as Cabulosas teriam de ganhar por dois gols ou mais para avançarem no tempo normal. Caso o triunfo fosse por um gol de diferença, a decisão seria nos pênaltis.
Ao contrário do jogo de ida, pouco movimentado, a partida desta segunda iniciou a mil por hora. Aos cinco minutos, o Cruzeiro saiu na frente. Após cobrança de falta de Byanca Brasil pela direita, a zagueira Erika afastou mal e a também atacante Marília, de cabeça, mandou para as redes. Foi o 11º gol da artilheira do Brasileirão.
O Corinthians pressionou atrás do empate. Aos 12, a meia Gabi Zanotti levantou na área pela direita, a atacante Jhonson cabeceou e a goleira Cláudia, destaque das Cabulosas no duelo anterior, salvou com a ponta dos dedos. Na sequência, a lateral Tamires bateu escanteio e Jhonson, mais uma vez, ganhou pelo alto e escorou, desta vez acertando o pé da trave esquerda.
A insistência alvinegra deu resultado aos 19 minutos. Autora do gol da vitória no Independência, Vic Albuquerque interceptou o passe da zagueira Vitória Calhau na intermediária e acionou a também atacante Belén Aquino. A uruguaia, dentro da área, rolou para Jhonson concluir, agora sem chances para Cláudia.
A virada veio oito minutos depois. Em contra-ataque pela direita, Gabi Zanotti tocou na área, buscando Jhonson. A atacante deixou a bola passar entre as pernas, pegando a defesa de surpresa, e Tamires, de primeira, apareceu pela esquerda para finalizar no ângulo, colocando as Brabas na frente.
Em desvantagem ainda maior na soma dos resultados, o Cruzeiro foi com tudo para o ataque na etapa final. Aos nove minutos, Marília foi acionada na área pela direita e arriscou de primeira. A bola encobriu a goleira Nicole e acertou a trave direita.
O Corinthians, porém, foi letal quando teve a chance. Aos 15, Aquino bateu escanteio pela esquerda, Erika e Vic Albuquerque desviaram na área e a zagueira Thaís Ferreira, livre, concluiu para as redes. A defensora foi justamente autora do gol que deu o título brasileiro do ano passado às Brabas, na decisão exatamente contra as mineiras.
Além da missão cada vez mais difícil de buscar a virada, o Cruzeiro não aproveitava as oportunidades que tinha. Aos 32 minutos, Byanca Brasil foi lançada na área pela esquerda e tocou por cima de Nicole, na saída da goleira. A bola sobrou com Marília para concluir no gol vazio, mas a atacante pegou mal e mandou por cima do travessão.
Tranquilo com a vantagem no placar agregado, o Corinthians administrou os minutos finais e comemorou a classificação às semifinais, mantendo o sonho do oitavo título nacional vivo.
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