Maior vencedor da história do Bola de Ouro com oito troféus, o argentino Lionel Messi (Inter Miami) também está na lista. Já o atacante português Cristiano Ronaldo (Al Nassr), seis vezes vencedor, ficou fora da relação. O último vencedor do Bola de Ouro foi o O atual dono do troféu é centroavante Ousmane Dembélé (PSG).
Nominated for the 2026 Ballon dOr @marquinhos_m5@PSG_inside@CBF_Futebol#ballondor pic.twitter.com/sptUPLcI1VBallon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
O prêmio de melhor jogador do mundo considera os destaques da temporada 2025/26 durante as principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo.
Diferentemente dos anos anteriores quando ocorreu em Paris, a 70ª edição do Bola de Ouro será realizada excepcionalmente em Londres. A capital inglesa foi escolhida em homenagem ao ex-atacante Stanley Matthews, o primeiro da história a ser contemplado com o prêmio de melhor do mundo em 1956, quando defendia o Blackpool.
leva em consideração os destaques da temporada 2025/26 e também teve a Copa do Mundo como um dos principais eventos do período de avaliação.
Nominated for the 2026 Ballon dOr @biel_m04@Arsenal@CBF_Futebol#ballondor pic.twitter.com/2sOsHqghQABallon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Indicados ao prêmio melhor do mundo
Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
Marquinhos (PSG/Brasil)
Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
Nuno Mendes (PSG/Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
Michael Olise (Bayern de Munique/França)
Willian Pacho (PSG/Equador)
Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
Rodri (Barcelona/Espanha)
Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
William Saliba (Arsenal/França)
Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha)
Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)
Vitinha (PSG/Portugal)
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Bola de Ouro | France Football | Gabriel Magalhães | Marquinhos | Melhor do mundo | Prêmio | UEF | Vini Jr.