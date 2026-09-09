Um post compartilhado por Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (@cbdvoficial)

Saímos um pouco da nossa forma de jogar, do controle do jogo. A Colômbia conseguiu fechar a casinha e usar muito o contra-ataque, o que desgastou bastante a nossa equipe. Agora é preparar a equipe para a semifinal. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e, consequentemente, chegar ao nosso objetivo final, que é conquistar o título dentro de casa, analisou o técnico Cesinha após o empate contra a Colombia.

Quem vencer as semifinais decidirá o título no sábado (12), às 17h30. Antes, às 15h, haverá a disputa do terceiro lugar. A seleção brasileira iniciou a Copa América embalada, após faturar o título dos Jogos Parasul-Americanos há cerca de dois meses. O torneio reuniu ao todo 12 nações, divididas em dois grupos. O Brasil ficou na chave 2 junto com Colômbia, Peru e Chile. Já o grupo 1 reuniu México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

Principal potência da modalidade, o Brasil foi campeão das Copas do Mundo de 1998, 2000, 2010, 2014 e 2018 e faturou cinco ouros paralímpicos (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).

Seleção feminina é vice-campeã

As brasileiras foram vice-campeãs da Copa América na última terça (8), após serem superadas por 1 a 0 pela Argentina, atual bicampeã mundial. Antes de disputar a final, a seleção somou duas vitórias - sobre o Canadá (7 a 0) e sobre o México (2 a 0) e uma derrota, para a Argentina (1 a 0) na competição em turno único. Na disputa do terceiro lugar, o México levou a melhor sobre o Canadá (1 a 0).

Tags:

Cesinh | Copa América 2026 | CT Paralímpico Brasileiro | Futebol de cegos | Seleção Brasileira