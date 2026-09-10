As seleções brasileiras de basquete em cadeira de rodas continuam sem vencer no Campeonato Mundial da modalidade, que ocorre em Ottawa (Canadá).

Os jogos da competição têm transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional da modalidade (IWBF, sigla em inglês).

Entre os homens, o Brasil pecou no aproveitamento (29% em 55 arremessos, contra 55% dos italianos em 63 tentativas) e pegou bem menos rebotes (29 a 41). Cristiano Clemente, o Juninho, foi o destaque brasileiro, com oito pontos, sete rebotes e três assistências.

A seleção verde e amarela busca a reação nesta sexta-feira (11), às 18h (horário de Brasília), diante do favorito Estados Unidos, atuais campeões mundiais e tri paralímpicos, no TD Place. A campanha na fase de grupos termina no domingo (13), às 17h45, novamente na Carleton University, contra a Holanda, país do técnico brasileiro, Cees Van Rootselaar.

O Mundial masculino reúne 16 seleções, divididas em quatro chaves. O Brasil está no Grupo A. Os dois primeiros colocados avançam às quartas de final.

No feminino, o Brasil fez um jogo apertado diante das espanholas, chegando a passar a frente em determinados momentos do terceiro e do último quartos, mas sem resistir à pressão das rivais. Os lances livres fizeram diferença. As europeias tiveram direito a 13 arremessos (acertaram dez), contra cinco (todos convertidos) das brasileiras. Com 18 pontos, cinco rebotes e sete assistências, liderou o time verde e amarelo, a experiente Vileide Almeida liderou o time verde e amarelo.

Foi o segundo revés da equipe comandada por Evelyn Barbian, que, na última quarta-feira (9), perdeu da Grã-Bretanha por 78 a 41, também no TD Place. As brasileiras têm novo desafio no sábado (12), às 15h30, na Carleton University, diante da Austrália, donas de quatro medalhas paralímpicas (três pratas e um bronze).

Entre as mulheres, o Mundial tem 12 países, separados em duas chaves. Integrante do Grupo B, o Brasil ainda terá pela frente China e Canadá. As quatro melhores seleções vão às quartas.

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