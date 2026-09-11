. A partida da noite de quinta-feira (10) foi transmitida pela Rádio Nacional.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro pode até perder por um gol no Rio de Janeiro que, ainda assim, vai às semifinais. O Del Valle tem de ganhar por dois gols de saldo para forçar os pênaltis ou a partir de três gols para se classificar no tempo normal.

Quem avançar, terá como adversário o ganhador do confronto entre Corinthians e Estudiantes. Na última quarta-feira (9), em La Plata, os times ficaram no 1 a 1 no Estádio Jorge Luis Hirschi - o volante Alexis Castro marcou para os argentinos e o atacante Kaio César igualou para o Timão.

A partida de volta será quarta-feira que vem (16), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em caso de nova igualdade, o classificado será definido nas penalidades. O triunfo simples é suficiente para qualquer lado.

A bola pune - e o Rubro-Negro agradece

Ao fazer valer o fator altitude, o Del Valle pressionou desde o início e sufocou o Flamengo no primeiro tempo. Segundo o site Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, foram dez finalizações do time do Equador - ainda que somente uma em direção a meta de Agustín Rossi - contra nenhuma dos brasileiros. Os donos da casa controlaram 68% de posse de bola e desgastaram os jogadores rubro-negros.

A grande oportunidade dos anfitriões veio aos 19 minutos. Após cruzamento do meia Arón Rodríguez pela direita, o atacante Carlos González chutou de primeira, quase da marca do pênalti, acertando o pé da trave esquerda do time carioca.

O cenário se manteve na etapa final, com a diferença que os equatorianos, afobados, já não conseguiam exercer a mesma pressão. O Flamengo, que assustou pela primeira vez em cabeçada do zagueiro Léo Ortiz aos 12 minutos, enfim balançou as redes três minutos depois.

Em contra-ataque pelo meio, o volante Jorginho conduziu a bola até a intermediária e abriu na esquerda com Samuel Lino, às costas do lateral Dakyol Romero. Ele cruzou rasteiro e o também atacante Bruno Henrique, de primeira, concluiu para as redes.

O Del Valle se lançou de vez ao ataque. Aos 21, o lateral Ayrton Lucas salvou o Rubro-Negro duas vezes dentro da área. Primeiro, ao salvar quase em cima da linha, a bola alçada pelo atacante Emerson Pata, depois ao bloquear a finalização do volante Jordy Alcivar na sobra do bate-rebate.

E se a bola realmente pune, como um dia profetizou o experiente e vitorioso treinador Muricy Ramalho, a tese se fez presente em Quito. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, o lateral Emerson Royal cruzou e o zagueiro Léo Pereira, de cabeça, marcou o segundo do Flamengo.

Com o time da casa abatido, a equipe carioca assumiu, definitivamente, o controle da partida, sem mais sofrimento até o apito final.

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