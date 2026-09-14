Com o título da Série D obtido neste domingo (13), o Uberlândia se tornou um clube bicampeão nacional. A agremiação, fundada em 1º de novembro de 1922, retomou seu protagonismo no cenário do futebol brasileiro com a conquista do torneio e voltou a levantar uma taça de um dos principais certames do país após 42 anos.

Em 1984, o Verdão ganhou a Série B, numa final diante do Remo. No mesmo Parque do Sabiá, onde celebrou a Série D, venceu o Remo por 1 a 0, com gol de Vivinho já nos acréscimos da partida. No Mangueirão, em Belém, o empate sem gols garantiu a comemoração mineira.

Neste ano, o cenário foi parecido. O adversário foi o ASA. No Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), os gols de João (contra) e Jhonatan Lima decidiram para a vitória por 2 a 0. No jogo de volta em Uberlândia, a equipe alagoana chegou a abrir o placar, mas Calazans anotou de cabeça, empatou o jogo, definiu o marcador e assegurou a festa do Furacão Verde.

O presidente da SAF do Uberlândia, Fábio Mineiro, se disse feliz por ajudar a devolver à torcida a felicidade de festejar um título nacional e ressaltou que o projeto, iniciado nesta temporada junto ao clube, tem potencial para levar a equipe até para as Séries A e B.

“Gratidão a Deus e a essa torcida maravilhosa, que depois de 40 anos pode comemorar um título. É gratificante demais. Quero agradecer à cidade, que abraçou um clube centenário e que tem total estrutura para ter um time numa Série B ou numa Série A. Começamos bem, no nosso primeiro ano conseguimos subir. É um começo promissor. Espero que seja o retorno de um gigante. A terceira força de Minas é o Uberlândia”, vibrou.

O mandatário da Federação Mineira de Futebol (FMF), Castellar Neto, pontuou a grandeza da conquista do Uberlândia para o futebol de Minas Gerais.

"É um super dia para a Federação Mineira. É uma conquista do tamanho das nossas tradições. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, com praticamente um milhão de habitantes. E hoje tivemos casa cheia, com cerca de 40 mil torcedores e uma festa muito bonita. Depois de muitos anos, o Uberlândia volta a ser campeão nacional. Isso é motivo de muito orgulho para Minas Gerais", parabenizou.

Um dos líderes do elenco, o experiente atacante Kayke Moreno, com passagens por grandes clubes do Brasil (Flamengo, Santos, Fluminense e Bahia, entre outros), expressou sua alegria em participar de um momento tão especial para o Uberlândia e para a cidade.

“Estamos muito felizes em concretizar esse sonho e, de alguma forma, contribuir para a alegria do povo de Uberlândia é incrível. Esse ano foi muito especial, uma reconexão. A gente vê o estádio lotado, todo mundo falando que tinha muito tempo que não viam isso acontecer aqui. Fazer parte disso é algo realmente especial e que a gente vai guardar no coração para sempre”, comemorou.

No duelo decisivo contra o ASA, o Uberlândia contou com 36,5 mil torcedores presentes no Parque do Sabiá, que pulsou durante os 90 minutos. Para o técnico Danilo, o time foi conquistando com o passar do tempo a confiança da torcida, que se mostrou um fator importante para o sucesso na Série D.

“A torcida do Uberlândia é isso aí, é apaixonada e precisava ganhar. Quando cheguei no clube, falei que a gente precisava ganhar jogos e trazer o torcedor para o estádio, que merece estar sempre lotado. Para encher o estádio, tem que ganhar, o futebol é assim. Graças a Deus, fomos ganhando aos poucos e conquistamos a confiança do torcedor”, concluiu o treinador, ex-meio-campista campeão mundial e da Libertadores por São Paulo (2005) e Corinthians (2012), além de uma série de outros títulos.

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