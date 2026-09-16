Graças ao Vasco, que derrotou o Santa Fe por 2 a 0 na noite de terça-feira (15) em São Januário, no Rio de Janeiro. Uma semana antes, na capital colombiana Bogotá, os times não saíram do zero no El Campín.

O Suipes empataram por 1 a 1 na capital paulista, o que beneficiou os argentinos, que venceram por 1 a 0 na terça-feira passada (9), na Bombonera, em Buenos Aires.

Nesta quarta-feira (16), será conhecido o outro representante brasileiro nas semifinais, no duelo entre Atlético-MG e Santos, que se enfrentam às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A vantagem é do Peixe, que ganhou por 2 a 0 na Vila Belmiro, no litoral paulista, há uma semana.

O Galo precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso iguale o placar agregado, leva a decisão para os pênaltis. O Alvinegro Praiano avança mesmo se perder por um gol de saldo.

Quem passar, terá como adversário o ganhador do confronto entre Montevideo City Torque e Cienciano, que fazem o segundo jogo nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Centenário. A equipe uruguaia precisa reverter a vantagem do time peruano, que venceu por 2 a 0 no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco.

Neste cenário, é possível uma decisão brasileira entre Vasco e Santos ou Atlético-MG, caso os representantes brasileiros também avancem nas semifinais. Apenas uma vez a final da Sul-Americana envolveu dois clubes do Brasil. Em 2021, Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentaram em Montevidéu, com vitória rubro-negro por 1 a 0.

A Sul-Americana em 2026 será decidida no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade colombiana de Barranquilla, em 21 de novembro.