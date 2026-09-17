O Ginásio Municipal Jornalista Antonio Marcos, em Juiz de Fora, recebe neste sábado, 19, das 8h às 12h, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, evento voltado para a vivência recreativa de modalidades adaptadas por crianças e jovens de 7 a 23 anos.

Durante a manhã, os 243 participantes inscritos e os 67 voluntários envolvidos terão a oportunidade de praticar atletismo, goalball e a atividade "Acerte o Alvo". A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro.

Além do foco esportivo, a programação conta com atrações culturais para movimentar o público. A abertura ficará por conta do grupo de dança inclusiva Amplitude, ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com apoio da Faculdade de Educação Física e Desportos e da Faculdade de Fisioterapia, enquanto o encerramento será marcado por uma apresentação de capoeira. Todos os inscritos receberão camiseta, medalha e lanche ao longo das atividades.

O Secretário de Esportes e Lazer, Marcelo Matta, destacou o crescimento do festival nesta edição, que registrou um aumento de 35% no número de participantes em relação ao ano anterior.

Segundo o secretário, esse avanço reforça o papel essencial do esporte como ferramenta de inclusão social e transforma o evento em um marco importante para a promoção da acessibilidade e da integração no município.

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