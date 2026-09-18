Nesta sexta-feira (18), a parceria da paulista, número 3 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA), com a canadense Gabriela Dabrowski (5ª) sequer precisou ir entrar em quadra no Parque Villa-Lobos, que fica na zona oeste de São Paulo, para avançar às semifinais.

Segundo a organização, a tcheca Dominika Salkova (146ª), que jogaria ao lado da espanhola Katlin Quevedo (105ª do ranking de simples da WTA, 888ª entre as duplistas), ficou doente e teve que se retirar do evento, principal torneio profissional de tênis feminino no Brasil. Assim, Luisa e Dabrowski se classificaram por W.O.

A brasileira volta a jogar neste sábado (19), em horário e quadra a serem confirmados. As adversárias saem do confronto das chinesas Yiming Dang (232ª) e Xaodi You (227ª) contra a parceria da tcheca Vendula Valdmannova (147ª) com a norte-americana Mary Stoiana (282ª entre as duplistas, 116ª em simples), que ocorre ainda nesta sexta-feira (18).

Naná e Victória

O Brasil ainda estava representado no torneio de duplas pelas também paulistas Nahuany Silva, a Naná (434º) e Victória Barros (1066ª no ranking de duplistas, 827ª em simples).

