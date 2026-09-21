O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1 neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abriu três pontos de vantagem para o Palmeiras na liderança da competição. Varela e Pedro marcaram os gols do time carioca, enquanto Bruno Henrique, contra, descontou para a equipe paulista nos minutos finais.
O Flamengo começou a partida com maior posse de bola e controlou as ações desde os primeiros minutos. Aos quatro minutos, Ayrton Lucas sentiu a parte posterior da coxa esquerda e foi substituído por Alex Sandro.
Pouco depois de entrar, Alex Sandro avançou pela esquerda, driblou o marcador e rolou para Arrascaeta, que finalizou na trave. Na sobra, Plata chutou forte, mas Tiago Volpi defendeu.
Aos sete minutos, o Flamengo abriu o placar. Carrascal recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para a pequena área. Varela apareceu para completar de pé direito e fazer 1 a 0.
Com o gol, Varela chegou ao quinto pelo Flamengo, o primeiro em 2026. Carrascal, responsável pela assistência, alcançou a 15ª pelo clube, sendo a décima na temporada.
O Flamengo continuou criando oportunidades. Aos 19 minutos, Arrascaeta tentou encontrar Pedro dentro da área, mas Volpi saiu do gol e cortou o cruzamento. Na sequência, Carrascal teve duas oportunidades para ampliar, mas parou no goleiro do Bragantino.
No fim do primeiro tempo, Pedro sofreu falta na entrada da área após driblar o marcador. Arrascaeta cobrou e a bola passou perto da trave esquerda. Na etapa inicial, o Flamengo terminou com 67% de posse de bola, oito finalizações e 352 passes trocados.
O segundo tempo começou com o Flamengo novamente controlando a partida. Aos sete minutos, Carrascal recebeu livre após desvio de Plata e finalizou, mas Volpi defendeu. Na sequência, Arrascaeta também tentou, mas mandou a bola perto da trave.
Aos 25 minutos, o Flamengo ampliou. Após escanteio cobrado por Arrascaeta, Jorginho desviou na primeira trave e Pedro apareceu para finalizar sem goleiro: 2 a 0.
O gol levou Pedro ao 178º pelo Flamengo, sendo o 26º em 2026. Jorginho chegou à sétima assistência pelo clube, a quarta na temporada.
O Bragantino passou a criar mais oportunidades nos minutos finais. Rossi fez duas defesas antes de o time paulista diminuir o placar, aos 40 minutos. Ignácio Sosa cruzou para a área e Bruno Henrique desviou contra a própria meta.
Nos minutos restantes, o Flamengo conseguiu manter a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 1 no Maracanã.
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