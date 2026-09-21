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Segunda melhor dupla da temporada e classificada para o WTA Finals em Indian Wells (Estados Unidos), Stefani e Dabrowski venciam por 4/3 na primeira parcial, iniciada no domingo (20), quando o duelo foi interrompido por conta da chuva. Ao ser retomado nessa segunda (21), a parceria Basil-Canadá quebrou o saque das norte-americanas e também levou a parcial seguinte, fechando o set em 6/3.

A parcial seguinte seguiu equilibrada até o quarto game, quando as adversárias conseguiram uma quebra, passaram à frente com 3/2 e depois dominaram a quadra até fechar em 6/3.

Com o empate em 1 a 1, a decisão seguiu para o super tie-break. As norte-americanas lideravam o placar por 4/2 quando Stefani e Dabrowski reagiram. Após empatar em 7/7, a dupla Brasil-Canadá emplacou pontos seguidos até fechar em 10/7 que assegurou o título, o quarto delas nesta temporada.

Além do SP Open, a dupla Stefanowski apelido dado pelos fãs nas redes sociais arrematou nesta temporada os títulos o WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra), o WTA 500 de Estrasburgo (França) e o WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e semifinalistas do US Open, Australian Open, Roland Garros, Doha e o Miami Open.