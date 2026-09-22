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O treinador também elencou os critérios utilizados na convocação.

A performance [nos clubes] é um dos principais critérios; O que o atleta fez conosco dentro da seleção, sem dúvida nenhuma; a projeção desta jogadora para daqui a nove meses, na Copa do Mundo, a gente tenta fazer uma perspectiva com a experiência que temos; e também o momento na temporada. A gente tem calendários diferentes no mundo: México e Europa é um calendário, os Estados Unidos outro tipo de calendário, assim como na Arábia [Saudita], detalhou o técnico.

Próximos compromissos até a estreia na Copa

A seleção feminina tem outros dois amistosos agendados contra o Japão, na casa do adversário: no dia 29 de novembro, em Hiroshima, em 5 de dezembro, em Okayama.

No ano que vem, as brasileiras terão duas Datas Fifa, ambas com três amistosos, antes da estreia na Copa do Mundo: a primeira entre 26 de fevereiro e 6 de março, e a outra entre 13 a 24 de abril.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena - Kansas City (EUA)

Yanne - Bahia

Thaís Lima - Benfica (POR)

Carlinha - São Paulo

ZAGUEIRAS

Thaís Ferreira - Corinthians

Isa Haas - América (MEX)

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Tigres (MEX)

Tayla - São Paulo

LATERAIS

Isabela - Paris Saint-Germain (FRA)

Raissa Bahia - Palmeiras

Bruninha - Gotham FC (EUA)

Tamara Bolt - Washington Spirit (EUA)

MEIO-CAMPO

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Jaqueline - Corinthians

Kaylane - Flamengo

Clarinha - Benfica (POR)

ATACANTES

Kerolin - Barcelona (ESP)

Priscila - América (MEX)

Gio Garbelini - Atlético de Madrid (ESP)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Geyse - América (MEX)

Jhonson - Corinthians

Maiara - Angel City (EUA)

Marília - Cruzeiro

Luany - Atlético de Madrid (ESP)

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