Até a última terça (22), Baptista comandava o Criciúma. Após um ano e quatro meses de trabalho no clube, ele deixou o time catarinense na sexta posição da Série B.
Baptista retorna a um clube da elite do futebol brasileiro após quatro anos. Em 2022 ele teve uma passagem meteórica (seis jogos apenas) pelo Atlético-GO.
Desde que iniciou a carreira de técnico em 2014 no Sport, Baptista acumulou passagens no comando de Fluminense, Palmeiras, Athletico-PR, Vila Nova, Mirassol, Remo, Juventude e Atlético-GO, entre outros.
Aos 56 anos, o técnico paulista assume o Colorado junto com o auxiliar Julio Cesar Schiavon e com o analista de desempenho Lucas Brito Souza.
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