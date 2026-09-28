No palco mais famoso do futebol brasileiro - onde jogar com as mãos não é permitido - uma jogada com os pés decidiu uma partida do futebol americano, onde se usa mais as mãos do que os pés.. Um chute do kicker Tyler Loop a 56 jardas (pouco mais de 51 metros) de distância com o cronômetro zerado deu o triunfo à equipe.

Os 72.792 espectadores presentes ao Maracanã fizeram dele o maior público do estádio no ano, superando os 72.481 da partida entre Flamengo e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores.

A partida, um evento de gala na Cidade Maravilhosa, teve presença do atacante Neymar (presenteado com uma camisa dos Cowboys) e show no intervalo, protagonizado pelo DJ Pedro Sampaio e o cantor Ricky Martin.

Para completar o espetáculo, um jogo emocionante com diversas reviravoltas até o lance final. Depois de ficarem 11 pontos atrás, os Dallas Cowboys emendaram 15 pontos consecutivos para virar na reta final. Os Ravens marcaram um touchdown - jogada principal do esporte, que vale seis pontos - a um minuto e meio do fim, reassumindo a frente do placar.

Os Cowboys empataram com um field goal - jogada com os pés que pode salvar uma posse de bola sem pontos, valendo três - e deixaram apenas sete segundos no relógio. Foi tempo suficiente para o quarterback Lamar Jackson, dos Ravens, avançar a bola até uma posição em que outro field goal fosse possível. Restando um segundo, Tyler Loop acertou o difícil chute e todo o elenco dos Ravens invadiu o gramado para comemorar a épica vitória.

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